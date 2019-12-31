إيران: ألمانيا تتجاهل التدخلات الامريكية في غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للانباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" كتب على حسابه الخاص في تويتر معلقاً على الاتهامات الألمانية التي وجهتها لإيران، قائلا: ألمانيا تتهمنا زوراً وبهتاناً بزعزعة الامن والإستقرار في المنطقة، متعامية عن تدخلات أمريكا التي تعتبر العامل الأساسي لزعزعة الامن والإستقرار في غرب آسيا.

وتابع موسوي: هذه الإتهامات التي تلقيها برلين، تتنافى مع إدعائاتها في أنها تسعى لحفظ الامن والإستقرار.

هذا وقد اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الإثنين، إيران بزعزعة الأمن في المنطقة وذلك خلال إدانتها لمقتل الجندي الامريكي في العراق. /انتهى/