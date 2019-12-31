  1. السياسة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٣:٢٢

إيران: ألمانيا تتجاهل التدخلات الامريكية في غرب آسيا

إيران: ألمانيا تتجاهل التدخلات الامريكية في غرب آسيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيما يخص الإتهامات التي وجهتها المانيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن المانيا تعمي نفسها وتغض الطرف عن التدخلات الامريكية في غرب اسيا، تلك التي تعتبر العامل الاساسي لزعزعة الامن في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للانباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" كتب على حسابه الخاص في تويتر معلقاً على الاتهامات الألمانية التي وجهتها لإيران، قائلا: ألمانيا تتهمنا زوراً وبهتاناً بزعزعة الامن والإستقرار في المنطقة، متعامية عن تدخلات أمريكا التي تعتبر العامل الأساسي لزعزعة الامن والإستقرار في غرب آسيا.

وتابع موسوي: هذه الإتهامات التي تلقيها برلين، تتنافى مع إدعائاتها في أنها تسعى لحفظ الامن والإستقرار.

هذا وقد اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الإثنين، إيران بزعزعة الأمن في المنطقة وذلك خلال إدانتها لمقتل الجندي الامريكي في العراق. /انتهى/

رمز الخبر 1900650

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