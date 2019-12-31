مسؤول إيراني يعلن إدراج 3 آثار غير مادية ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة هرمزكان "رضا برومند" أعلن في حديث له اليوم الثلاثاء ان هذه الآثار تشتمل على صناعة القوارب التي تدعى "شاشك "و فن الصناعة اليدوية لتماثيل الجمل على نحو مصغر والتي تعرف ب"اشتروك" ونسج قصب السلال ما يسمى "سوند بافي" مضيفا أن محافظة هرمزكان تشتهر بالصناعات اليدوية على مستوى ايران.

تجدر الاشارة الى ان محافظة هرمزكان هي إحدى محافظات إيران، تقع على مضيق هرمز، تبلغ مساحتها 70,697 كم مربع ويصل إجمالي عدد سكانها إلى 1.5 مليون نسمة، عاصمتها بندر عباس، تضم محافظة هرمزغان 21 بلدية ولها 14 جزيرة على الخليج الفارسي./انتهى/