أولى القوات البحرية العالمية ظهرت في العهد الأخميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير مركز الابحاث في معهد دراسات التاريخ والمجتمع الإيراني القديم – أستراليا "آوى باخنهايمر" أشار خلال اجتماع حول الملاحة البحرية في العهد الأخميني الذي عقد اليوم الأربعاء في طهران أشار الى أهمية دراسات العلاقات الإيرانية وموارد المياه في الفترة الإخمينية.

ولفت مدير مركز الابحاث في معهد دراسات التاريخ والمجتمع الإيراني القديم – أستراليا إلى أنه "يوجد هناك وفرة في الأدلة التاريخية والأثرية للتفاعل الإيراني مع الموارد المائية، وكذلك يمكن اثبات على أن إنشاء أولى القوات البحرية العالمية يعود إلى عهد داريوس الإخميني"./انتهى/