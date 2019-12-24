إدراج 65 اثرا غير مادي ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة كرمانشاه "اميد قادري" أعلن ان أهم هذه الآثار تشتمل على تذكار شهداء الدفاع المقدس تحت عناوين مثل "مطلع الفجر"، و"بازی درازي" ، و"شهداء مدينة باوه"، و"شهيد شيرودي"، و"مضیق مرصاد"، و"جله هاوين"، و"كره جيني"، و"حلوى كاك"، و"حلوى نان برنجي" مضيفا أن الاثار غير المادية تعتبر من أهم ركائز المعالم الوطنية.

تجدر الاشارة الى إن هذه المحافظة بسبب موقعها کانت مرکزاً للصناعات اليدوية منذ الايام الماضية مثل حياکة السجاد، "كليم"، "جاجيم" و "كيوه"./انتهى/