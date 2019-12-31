إيران تمتلك إمكانية تصدير نحو 100 مليار دولار إلى دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران "مسعود خوانساري"، أوضح في حديث له صباح اليوم الثلاثاء، أن الدول المجاورة لإيران تستورد 1000 مليار دولار من البضائع سنويا قائلا: "إن هذا الأمر يعني توافر الإمكانية المطلوبة لتصدير 100 مليار دولار إلى هذه الدول".

وتابع المسؤول في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بالقول: "إن تصدير المنتجات غير النفطية يمثل أحد الطرق الرئيسية للالتفاف على العقوبات ونظرا إلى توافر القدرات والامکانیات في البلاد فإننا يمكننا زيادة مستوى تصديرنا للمنتجات إلى دول الجوار".

ختاما أكد خوانساري، "ضرورة أن نسأل كل المصدرين والمستثمرين عما يلزمهم لتوفير الإمكانيات لهم إذا ما كانت نسبة الصادرات ستتضاعف، وهذا ليس أمرا معقدا أو صعبا"./انتهى/