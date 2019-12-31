أمريكا تقول إنها لا تخطط لإخلاء السفارة في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد وإن واشنطن بصدد إرسال قوات إضافية بعد اندلاع مظاهرات حاشدة أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن استشهاد 25 شهيدا على الأقل.