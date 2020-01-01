إنطلاق مؤتمر ومعرض الصناعات البحرية والملاحة في جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النسخة الحادية والعشرون من مؤتمر ومعرض الصناعات البحرية والملاحة افتتح اليوم الاربعاء برعاية منظمة الصناعات البحرية ووزارة الدفاع في الجامعة الحرة بجزيرة قشم الواقعة في جنوب ايران.

وحضر في هذه المراسم مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ورئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الادميرال امير رستكاري وعدد آخر من اعضاء جمعية الهندسة البحرية.

وانطلق هذا المؤتمر بغية تبيين ومناقشة أهمية الصناعات البحرية ودورها في اقتصاد البلاد، منذ اليوم الاول من يناير ومن المقرر أن يستمر لثلاثة ايام.

ومن أهم ما سيتناوله المؤتمر هو حل مشاكل الاجهزة التنفيذية والمراكز البحرية وأخرى ذات الصلة والحلول والطرق العملانية لتطوير المنطقة والشواطئ والجزر نظرا للتحديات القائمة، استقطاب حصة أكبر من الأسواق العالمية الخاصة بالصناعات البحرية لمنتجات المعامل المحلية والصناعات ذات الصلة، وتقديم آخر الانجازات العلمية والتقنية في المجال المذكور وتنمية العلاقات الدولية من اجل الخوض في المزيد من التعاون الاقليمي والدولي وتنظيم دبلوماسية علمية وتقنية وضرورة الالتفات الى الرؤى المستقبلية ومستقبل البحوثات وصنع الوثائق في مجال النشاطات البحرية ووضع السياسات والمخططات الاستراتيجية في اطار السياسات الاساسية لنظام الجمهورية الاسلامية.

وسيبحث هذا المؤتمر محاور أخرى كصناعة العوامات والمعدات البحرية، التقنيات الحديثة البحرية واللوجستية والخاصة بالشحن والنقل وهندسة الموارد المتطورة وعلوم المحيط والاسماك والبايوتكنولوجيا البحرية وما إلى ذلك./انتهى/.