ايران تشارك في المعرض الدولي للنفط والغاز والطاقة بمسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان الشركات المعرفية الايرانية ستشارك في المعرض الدولي السابع عشر للنفط والغاز والطاقة (Oman Petroleum & Energy Show ۲۰۲۰) الذي سيقام في الفترة من 9 الى 11 آذار/مارس 2020 بمسقط ويشارك في المعرض 30 دولة بعشرة اجنحة .

وستشارك الشركات المعرفية في المعرض بجناح خاص يضم احدث منتجاتها التقنية في مجال الصناعات النفطية والطاقة.

وتعتبر مشارکة الجمهورية الاسلامية في المعرض فرصة للشركات المعرفية الناشطة في مجال الصناعات النفطية والغاز والطاقة والصناعات المرتبطة بها للدخول الى الاسواق الاقليمية والعالمية./انتهى/