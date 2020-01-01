تشغيل أول مصنع لتبريد فحم الكوك بطريقة صديقة للبيئة بجنوب شرقي ايران

وأفتتح اليوم الاربعاء مصنع صديق للبيئة للتبريد فحم الكوك (CDQ) في مدينة زرند التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران وهو الاول في ايران حيث يقوم بتبريد فحم الكوك باستخدام الغاز ودون استخدام الماء.

ويذكر أن فحم الكوك هو مادة كربونية قابلة للاستخدام كوقود بإحراقها، ويتم تصنيعها بالتقطير الإتلافي للفحم الحجري أو الفحم البيتوميني، ويكون شكل الفحم في النهاية على هيئة أحجار سوداء ورمادية جافة لكنها ليست شديدة الصلابة وقابلة للكسر.

وقال المدير التنفيذي للمعمل "علي اصغر بورمند" ان معمل CDQ هو مشروع صديق للبيئة بحجم تبريد يبلغ 800 الف طن من فحم الكوك و وانتاج 14 ميغاواط من الكهرباء سنويا.

وتستغرق عملية الإنتاج بحسب الجودة المنشودة للفحم، وخلال تلك العملية، يتحول خليط الفحم الحجري إلى كوك عن طريق عزل واستئصال المواد الطيارة المتعلقة به، ثم بعد ذلك يتم تغيير هيئتها فيزيائياً وميكانيكياً.

ويتم عزل تلك المواد في البداية عن طريق تسخين الفحم الحجري في أفران معزولة عن الهواء بدرجات قد تصل إلى 2000 درجة مئوية، وفي إحدى مراحل التسخين المتوسطة يتحول الفحم إلى لباب بلاستيكي، ثم يتجمد مرة أخرى في درجات الحرارة الأعلى، فيتم جمعه وتبريده.