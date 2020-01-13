الصين وجهة تصدير خام الحديد من إصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مديرعام دائرة جمارك محافظة اصفهان "رسول كوهستاني" اعلن في تصريح ادلى به يوم الأحد ان الصين وجهة لتصدير خام الحديد من محافظة اصفهان مضيفا انها كانت الوجهة لتصدير 98بالمئة من خام المعادن الحديدية وخلال الاشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم تصدير أكثر من 808 آلاف و 481 طنا، بقيمة 51 مليون دولار، من محافظة أصفهان الى الصين./انتهى/