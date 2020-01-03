  1. إيران
٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٦

خطيب طهران:

رفاق الشهيد سليماني لن يجعلوا ترامب أن ينعم بالراحة

رفاق الشهيد سليماني لن يجعلوا ترامب أن ينعم بالراحة

أكد خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي أن رفاق الشهيد سليماني لن يجعلوا ترامب أن ينعم بالراحة بعد ارتكابه جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي أكد أن رفاق الشهيد سليماني لن يجعلوا ترامب أن ينعم بالراحة بعد ارتكابه جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني.

يتبع//

رمز الخبر 1900769

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