وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي أكد أن رفاق الشهيد سليماني لن يجعلوا ترامب أن ينعم بالراحة بعد ارتكابه جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني.

يتبع//