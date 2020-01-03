ظريف يجري مباحثات هاتفية مع الامين العام للامم المتحدة

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال الاتصال الهاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انتوني غوتيريش على الطابع الارهابي للعدوان الاميركي الذي قاد الى استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وقال انه ونظر الى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد سليماني في اوساط شعوب المنطقة وبسبب دوره في محاربة الجماعات الارهابية فان استشهادة سيترك اثارا وتبعات لايمكن لاحد ان احتوائها وان جميع عواقبها ستتحملها الادارة الاميركية الارهابية.

بدوره اعرب الامين العام للامم المتحدة عن قلقه من هذا الاجراء الاميركي وقال انها تقود الى تصاعد التوتر في المنطقة./انتهى/