  1. السياسة
٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٥٧

شريط مصور

مراسم عزاء الشهيد الفريق قاسم سليماني في "خرم آباد"

مراسم عزاء الشهيد الفريق قاسم سليماني في "خرم آباد"

شهد مصلى الغدير في "خرم آباد" مراسم عزاء الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ورفاق سلاحه.

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رمز الخبر 1900912

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