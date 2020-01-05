https://ar.mehrnews.com/news/1900912/ ٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٥٧ رمز الخبر 1900912 السياسة السياسة ٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٥٧ شريط مصور مراسم عزاء الشهيد الفريق قاسم سليماني في "خرم آباد" شهد مصلى الغدير في "خرم آباد" مراسم عزاء الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ورفاق سلاحه. تحميل 6 MB رمز الخبر 1900912 سمات مراسم عزاء قاسم سليماني استشهاد قاسم سليماني مطالب مرتبط من مقابلة اللواء قاسم سليماني أصداء استشهاد "قاسم سليماني" بين ادانات وتوعدات بالرد تجمع أهالي مدينة "كرمان" أمام منزل الفريق سليماني حشود غفيرة في مشهد تشارك في تشييع جثماني الشهيدين "سليماني" و"المهندس" تظاهرات شعبية حاشدة في طهران تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني مغادرة القوات الأمريكية العراق ثمن جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه
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