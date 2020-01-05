  1. السياسة
٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٣٢

حزب الله الحجاز يعزي بشهداء الأمة الفريق "قاسم سليماني" و "أبو مهدي المهندس"

حزب الله الحجاز يعزي بشهداء الأمة الفريق "قاسم سليماني" و "أبو مهدي المهندس"

نشر حزب الله الحجاز برقية عزاء عزى فيها شهداء الامة الإسلامية الذين طالتهم أيادي الغدر الامريكية.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصادر مطلعة ان حزب الله الحجاز، نشر برقية تعزية باستشهاد الفريق "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس" ورفاق سلاحهم من ارتقوا يوم الجمعة إثر القصف الأمريكي الغادر الذي طالهم في بغداد. 

رمز الخبر 1900915

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