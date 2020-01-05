حزب الله الحجاز يعزي بشهداء الأمة الفريق "قاسم سليماني" و "أبو مهدي المهندس"

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصادر مطلعة ان حزب الله الحجاز، نشر برقية تعزية باستشهاد الفريق "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس" ورفاق سلاحهم من ارتقوا يوم الجمعة إثر القصف الأمريكي الغادر الذي طالهم في بغداد.