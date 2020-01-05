السيد السيستاني يبعث برقية تعزية الى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد على الخامنئي باستشهاد الفريق سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف آية الله السيد علي السيستاني قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

ورد في بيان رسالة التعزية أن نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيرا ودور الفريق سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير ولايمكن نسيانه ونسيان ماتحمله من صعاب في هذا الطريق.

وأتقدم بأحر التعازي إلى سماحتكم وإلى أبنائه الموقرين وذويه المكرمين وكذلك الشعب الإيراني ولاسيما أهالي محافظة كرمان وأسأل الله تعالى علو الدرجات للفقيد ولأسرته الصبر الجميل.