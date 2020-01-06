ظريف: بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال في تغريدة وجهها لترامب "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا الحشد الغفير ؟ هل ما زلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين ينصحونك في قضايا منطقتنا؟ وهل ما زلت تتخيل أنه يمكنك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة وشعبها؟ بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا.
قال وزير الخارجية الإيراني إن نهائة الوجود الأمريكي الخبيث في المنطقة قد بدأت.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال في تغريدة وجهها لترامب "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا الحشد الغفير ؟ هل ما زلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين ينصحونك في قضايا منطقتنا؟ وهل ما زلت تتخيل أنه يمكنك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة وشعبها؟ بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا.
رمز الخبر 1900980
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