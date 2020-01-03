استشهاد اللواء قاسم سليماني وسام شرف على صدور كل المقاومين

دان رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين الشيخ الدكتور محمد الموعد في تصريح له باسم المجلس الإعتداء الأمريكي الوحشي الذي أدى الى اغتيال الشهيدين البطلين اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وذلك عبر غارة جوية وحشية امريكية فجر هذه الجمعة، وأضاف الموعد أن مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج ينعي الشهيدين وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الغارة الأمريكية الوحشية ويعتبرهم شهداء فلسطين والقدس، ويحمل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني كل ما يحصل في المنطقة من فتن وسفك للدماء.

ومن جهة ثانية توجه المجلس بأحر التعازي والتبريكات للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بشهيد فلسطين القائد المجاهد اللواء قاسم سليماني وللشعب العراقي باستشهاد القائد ابو مهدي المهندس، وكل الشهداء الذين سقطوا معهم رحهم الله تعالى وادخلهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

واكد المجلس أن محور المقاومة سينتصر انه سيكون الف الف قاسم سليماني بوجه الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية المتغطرسة.