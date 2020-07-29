يجب ان يكون ردنا حاسماً وحازماً على الاعتاداءات الامريكية

وفي حوار اجرته وكالة مهر للانباء مع نائب رئيس الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية "مهدي شمران"، بخصوص اعتراض المقاتلتين الامريكيتين لطائرة الركاب الايرانية "ماهان"، قال: "اذا لم يتم الرد على تصرفات واعتداءات الولايات المتحدة سوف تقوم بتكرار افعالها ثانية".

وأضاف ان نهج الولايات المتحدة هو نهج عدواني، ولو لم نقم بالرد عليها في احداث العام الماضي ولم نضرب طائرتهم المسيرة، لكان قد كرروا فعلتهم ثانيا، واضاف: "اليوم اذا لم نقم باتخاذ خطوات ضد السياسة العدوانية التي تنتهجها الامريكا، سوف تقوم بخطوات مماثلة".

وصرّح الناشط السياسي: "ان حكومة امريكا الارهابية لا تتقيد بالقوانين الدولية ولا تمتّهم صلة بحقوق البشر، لذلك فان اللغة التي يفهمومها هي لغة القوة".

واشار "مهدي شمران" الى انه يتحتّم علينا الرد على اعتراض طائرتنا بكل قوة وحزم، ووضح: "ان ردّنا لن يكون بنفس الصورة، لان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تضع ارواح البشر والمواطنين الابرياء في خطر".

واكد "شمران": "ان الخطوة الاساسية في مواجه الارهاب الامريكي هو اخراجها من المنطقة، ولحسن الحظ ان جميع دول محور المقاومة (العراق وسورية ولبنان) وكثير من الدول لديها نفس التوجّه والاتجاه".

واضاف نائب رئيس الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية: "ان البرلمان العراقي صادق على اخراج قوى الاحتلال الامريكي من الااضي العراقية، وكما اعلنت الحكومة السورية ان وجود القوات الامريكية في سوريا هو غير قانوني، ما يعني ان الولايات المتحدة حاضرة في المنطقة بالقوة وبشكل غير قانوني، وتعلن بكل وقاحةٍ ان الحركة الجوية في المنطقة يجب ان تكون تحت سيطرتها".

وافاد "شمران": "ان اخراج القوات الامريكية من مناطقتنا هو مطلبنا الاول، ولكن يجب الرد على اعمالهم الارهابية بشكل خاص".

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