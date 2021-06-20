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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٢:٢٠ م

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، طائرة تجسسية أمريكية نوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية بمحافظة مأرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان: تمكنت الدفاعات الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل ) بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح العميد سريع أن "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".

وأكد أن "القوات المسلحة لن تألوا جهدا في القيام بمسؤلياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية.

وطائرة "سكان إيغل" بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1915481
https://ar.mehrnews.com/news/1915481/

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