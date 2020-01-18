روحاني يوعز بالإسراع في إكمال مشاريع التنمية في محافظة سيستان وبلوشستان

وصرح الرئيس حسن روحاني أثناء زيارته لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران وتفقده للمناطق المنكوبة جراء السيول في مدينة "جابهار"و بالاشارة الخسائر الفادحة التي الحقتها السيول وقطع طرق المواصلات والفيضانات في الشوارع والمنازل والاضرار المادية التي التحقت بالسكان، صرح: كونوا مطمئنين أن الحكومة والمسؤولين يقفون الى جانبكم واشعر بسعادة لأنني مع عدد من الوزراء واعضاء الحكومة نقف هنا بينكم لخدمتكم، إذ أنكم الاعزاء تعتبرون حراس البلاد كونكم تسكنون في الحدود مع باكستان.

وقال روحاني: لحسن الحض تم التنبؤ من قبل منظمة الإرصاد الجوي ما أدى الى منع خسائر في الأرواح، والخسائر اقتصرت فقط بالأضرار المادية وسوف يتم التعويض عنها باسرع وقت.

واعتبر الرئيس الايراني أن هذه الكارثة أدت الى إتخاذ إجراءات سريعة لتكميل مشاريع التنمية في المحافظة، قائلا: قد سبب هذا السيل بالكثير من المشاكل لكم، لكن في المستقبل سيشكل مصدرا للخير والبركة لكم.

وبالاشارة الى الحوادث الاخيرة في البلاد بدءا من اغتيال الشهيد قاسم سليماني وحادثة سقوط الطائرة الاوكرانية والسيول في محافظة سيستان وبلوشستان، قال روحاني: أن استشهاد الفريق سليماني قد الف بين قلوب الشعب وعزّز الشهامة في قلوبهم، كما وأعرب الشعب عن تعاطفه الشديد بعد حادثة سقوط الطائرة وبعد الاطلاع على وقوع السيل في محافظة سيستان وبلوشستان قام الجميع بدءا من الجيش والحرس الثوري والتعبئة الشعبية بتحشيد قواتهم لإغاثة اهالي المحافظة.

وأضاف: في الحكومة الفعلية اصبحت لمحافظة سيستان وبلوشستان مكانة هامة على مستوى العالم، إذ باتت مدينة "جابهار" معبرا للمرور وشحن ونقل البضائع للكثير من الدول./انتهى/.