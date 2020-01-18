انتاج ما يقارب 23 مليون طن من الخامات المعدنية سنوياً في محافظة سمنان

وجاء ذلك في حديث أجراه مراسل وكالة مهر للأنباء، مع حميد آقاجاني، حيث أضاف أن من أهم هذه المعادن الموجودة في محافظة سمنان هي الجبس والملح وكبريتات الصوديوم والفحم والكروميت والزيوليت والنحاس والحديد، حيث يتم استخراج 23 مليون طن من الخام، ما يؤدي الى خلق ثروة هائلة إضافة الى خلق فرص عمل للكثير عن هذا الطريق.

وقال أن من ضمن هذه المناجم هو منجم الفحم الحجري الذي يقع في "طرزه" التابعة لمدينة دامغان، حيث يتم انتاج 200 الف طن من الفحم الحجري فيه.