  1. السياسة
١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦

ظريف سيحضر في البرلمان للرد على أسئلة النواب

ظريف سيحضر في البرلمان للرد على أسئلة النواب

سيحضر وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الاثنين للرد على أسئلة النواب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الاسلامي سيعقد خلال الاسبوع الجاري جلسات علنية في أيام الاحد والاثنين والثلاثاء.

ويتضمن جدول اعمال المجلس العديد من الاعمال من ابرزها:

* دراسة أسئلة ثلاثة من النواب وهم رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذوالنور ومحمدجواد ابطحي وجواد ساداتي نجاد، من وزير الخارجية محمدجواد ظريف في يوم الإثنين.

* دراسة مشروع إلزام وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي بدعم صناعة أفلام ضد الولايات المتحدة.

* دراسة مشروع تأسيس متحف جرائم الولايات المتحدة.

* دراسة مشروع منع دخول الصحفيين التابعين للدول المتماشية مع الحظر الامريكي ضد ايران.

/انتهى/.

رمز الخبر 1901371

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