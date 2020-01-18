إفتتاح مركز مسرّع جديد يضمّ ست شركات ناشئة في غرب طهران

وتأتي نشاطات مسرَع "ماد" في مجال إنتاج المواد الخام والمنتجات الصيدلية والمساحيق الصحية والتجميلية، وقد حاز على رخصة الفعالية من معاونية العلوم والتكنولوجيا التابعة للجمهورية الاسلامية ويضم 10 من الشركات الناشئة.

واربع شركات من بين هذه الشركات تمر بمرحلة ماقبل التسريع والست الباقي في مرحلة التسريع، أطلقت ثلاثة من منتجاتها الى الاسواق.

وتقوم الشركات الناشئة التابعة لمسرع "ماد" بإنتاج سلع لم تنتج من قبل في البلاد ومنتجاتها الصيدلية تتضمن عقاقير لأمراض العيون والقلب والشرايين والتنفسية والكلى./انتهى/