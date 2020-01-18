لماذا ايران هي الخيار الافضل لزراعة الشعر؟

تعتبر تساقط الشعر مشكلة كبيرة فی زمن الشباب و المتوسط من العمر. لا داعی للقلق ، حيث أن عمليات زرع الشعر الجديدة تجعل من السهل للغاية إعادة شعرك إلى شكله الأصلي. ولكن كما نعلم جميعًا ، فإن زرع الشعر له حدوده ومعدل نجاحه تمامًا مثل أي إجراء آخر.

لذلك لدينا اقتراح محدد بالنسبة لك ، زارعة الشعر في إيران . ولكن لماذا اختيار إيران لزراعة الشعر هو الخيار الصحيح؟ سنقدم الأسباب الرئيسية لهذا الخیار في هذه المقالة.

التكلفة الجيدة للغاية لزراعة الشعر في إيران

يعد انخفاض تكلفة زراعة الشعر في إيران أحد عوامل شعبيتها. كما هو الحال مع تجميل الانف في ايران فقد تحضى بشعبية بسبب الجودة العالية و السعر المنخفض ، زراعة الشعر في إيران هكذا تحظى بشعبية أيضًا بسبب جودته العالية والسعر المنخفض ، كما تختلف تكلفة زراعة الشعر في إيران بشكل كبير عن تلك في الدول الأوروبية. في الولايات المتحدة ، بلغت تكلفة زراعة الشعر حوالي 15000 دولار وفي أوروبا حوالي 10،000 يورو. بينما تبلغ تكلفة زراعة الشعر في إيران حوالي 1200 دولار في المتوسط. من الجيد أن نعرف أنه على الرغم من اختلاف السعر، لا يوجد فرق في العلاج والنتيجة.



أحدث وأكثر أساليب زراعة الشعر فعالية في إيران

يتم إجراء زراعة الشعر في إيران بطرق متعددة ، حيث تقدم عيادات زراعة الشعر في إيران مجموعة واسعة من الخدمات تتراوح بين العلاج الدوائي والعلاج الجراحي. يوصى الأطباء والمتخصصون بطرق مختلفة لزراعة الشعر في إيران وممارستها وفقًا للظروف و متطلبات مقدم الطلب. ولكن هناك بعض الطرق الشائعة و الكثيرة الاستخدام التي نصفها بإيجاز أدناه.

زراعة الشعر في إيران بواسطة FUE: في هذه الطريقة ، عن طريق إزالة الأجزاء المسامية ، تتم إزالة الشعر من جزء واحد من الجسم و تنقل إلى مناطق أخرى. تشمل المناطق المستهدفة عمومًا هي أجزاء صغيرة من الشعر أو رأس الصلع أو الحاجب أو اللحية.

زراعة الشعر في إيران بطريقة FIT: في هذه الطريقة ، تتم إزالة الشعر من الظهر وفوق الأذن عن طريق ثقب ويتم إعادة زرعها أو في المناطق ذات الشعر القصير. هذه واحدة من أكثر طرق زراعة الشعر شيوعًا في إيران.

زراعة الشعر في إيران بواسطة SUT: يتم تنفيذ هذا الإجراء دون أي جراحة. يتم تنفيذ هذه الطريقة عن طريق جهاز أوتوماتيكي وبالتالي فهي بريئة من اي حدوث خطأ بشري. في هذه الطريقة ، يتم حصاد و زرع حوالي 14000 خيوط من الشعر في كل جلسة. هذا الاسلوب يتم دون اي عملية جراحية و ألم ولا تخدير ولا مشاكل اخرى. إيران هي أيضًا صاحبة الرقم القياسي لأعلى كثافة للأسلوب السوت في العالم.



عيادات متقدمة وعديدة لزراعة الشعر في إيران

تقوم العديد من عيادات التجميل في إيران بإجراء عمليات زراعة الشعر. لكن النقطة المهمة هي أنه بالإضافة إلى عيادات التجميل ، هناك المئات من عيادات زراعة الشعر المتخصصة في إيران. جميع هذه العيادات مجهزة بأحدث الأجهزة وأكثرها حداثة وتؤدي أكثر الطرق تطوراً في زراعة الشعر. من ناحية أخرى ، فإن عيادات زراعة الشعر المتخصصة في إيران لا تقتصر على طهران. يمكنك إجراء عملية زرع الشعر في طهران أو شيراز أو مشهد ، حسب رغبتك. في الواقع ، تتوفر لك العديد من خيارات زراعة الشعر في إيران في أي مكان في البلاد.



السفر إلى إيران بهدف الصحة بجانب عملية التجميل

لسنوات عديدة ، لا تحظى إيران بشعبية كبيرة بسبب أعمالها التجميلية فحسب ، بل العديد من العلاجات هي أيضًا هدف رئيسي للعديد من السياح الصحيين. طب العيون في ايران أحد الأهداف الأكثر أهمية للسفر في ايران . من ناحية أخرى ، من المثير للاهتمام معرفة أن عمليات التجميل يتم أيضًا في إيران من خلال نهج صحي. على سبيل المثال ، ترتبط تجميل الانف في ايران بإزالة الانحراف و فتح القنوات التنفسية و ما الي ذلك، أو المتخصصين في زراعة الشعر في إيران ، حيث تقدم برامج غذائية وطبية مخصصة لكل فرد ، يساعدونك في منع تساقط الشعر ، وكذلك الحفاظ على الشعر. مساعدة. هذا النهج هو الذي أدى ، في رأينا ، إلى رضا المرضى بنسبة 100 ٪ وتزايد شعبية إيران كوجهة للسياحة الصحية في العالم.

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