انفجاران يهزان شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون على جانب الطريق في منطقة البنوك شمالي بغداد انفجرت، اليوم، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وفي سياق متصل أصيبت امرأة بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد".



وأضاف أن "انفجار العبوة أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة".