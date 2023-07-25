اصابة عدد من الزوار الإيرانيين اثر اندلاع حريق في أحد فنادق النجف الاشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت قناة السومرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة عشرات الأشخاص بحادث حريق "فندق" في محافظة النجف الاشرف، وان اغلب المصابين هم من الجنسية الإيرانية.

واوضح المصدر ذاته، أن نحو 72 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق، وثلاثة آخرين بحروق، نتيجة حادث الحريق في أحد فنادق بالنجف. وأشارت السومرية إلى، أن ثلاثة عراقيين من بين المصابين حالتهم خطرة نتيجة إصابتهم بنسبة حرق بلغت 80%.

واضافت أن نزلاء الفندق كانوا محاصرين في سطح الموقع من شدة النيران، ما جعل عملية اخلائهم صعبة جداً.

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