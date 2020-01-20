وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه اقيمت اليوم الإثنين، مراسم تعيين العميد "إسماعيل قااني" قائداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وخلال المراسم قام القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسين سلامي" بتعيين العميد "محمد حجازي" نائباً لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

إلى هذا فقد تقلد العميد مناصب عديدة كنائب القائد العام للحرس الثوري في المنطقة الرابعة في البلاد، مسؤول التنسيق لقوى التعبئة، المسؤول الإنساني في قوات التعبئة وقائد قوات التعبئة لمدة 10 سنوات وغيرها من المهام التي كانت على عاتق العميد "محمد حجازي". /انتهى/