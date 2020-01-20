ظريف: ثمة لعبة غير رياضية قد بدأت لسحب الاستضافة من فرق كرة القدم الإيرانية

وفي معرض الاجابة على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية فيما يخص سحب الاستضافة من فرق كرة القدم الإيرانية في دوري أبطال آسيا، أضاف ظريف في تصريح للمراسلين اليوم الاثنين: "عقدنا صباح اليوم اجتماعا مع جميع المدراء والنواب والمساعدين الإقليميين في وزارة الخارجية، ووزير الرياضة والشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، استغرق ساعة و40 دقيقة، ناقشنا خلاله مختلف الأساليب للتعامل مع هذه القضية".

وأكد ظريف، "ان إيران هي الدولة الأكثر أمنا بالمنطقة وعلى هذا الأساس، فقد اعددنا بعض الاجراءات في هذا الصدد، لأنه من الواضح ان ثمة لعبة غير رياضية قد بدأت، وآمل أن يتم التعامل مع هذه القضية حسب المألوف في النطاق الرياضي".

علما، ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن مؤخرا عن سحب الاستضافة من فرق كرة القدم الإيرانية في دوري أبطال آسيا./انتهى/