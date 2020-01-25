وزير الدفاع الإيراني: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات شركات صناعة السيارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، العميد "أمير حاتمي" قال إن القوات السملحة على أتم الاستعداد لتقديم السماعدة لشركات صناعة السيارات.

وقال في حوار حول تعاون القوات المسلحة مع شركات صناعة السيارات الإيرانية، إن صناعة السيارات قطاع مهم وحيوي ويتمتع بشبكة واسعة، موضحا أنه بعد انسحاب الشركاء الأجانب وتنصلهم من الالتزاماتهم نعلن استعدادنا لتقديم المساعدة لشركاتنا المحلية في هذا المجال.

وأوضح العميد حاتمي أن الشركات المحلية كانت تعتمد الشركاء الأجانب بنسبة 20 ألى 25 بالمئة، وأضاف أنه بعد أن أعلنا استعدادنا لتقديم المساعدة تواصل معنا مصنعو السيارات وتم تحديد قطع الغيار المطلوبة، مؤكدا أننا بدأنا نتخذ خطوات عملية لنصل إلى مرحلة الإنتاج.