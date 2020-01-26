المتحدث باسم النجباء: ابطال المقاومة لن يبقون شيئا من امريكا واذنابها

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أكد في بيان مصور لـ"مهرجان ابوذر الصحفي" على هزيمة الاعداء امام الجمهورية الاسلامية في كل مواقع المنازلة من فلسطين الى لبنان وسورية حتى العراق واليمن

وأعرب المهندس نصر الشمري عن حمده لله تعالى على نعمة الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة المعظم (حفظه الله)، وأكد أن رايات المقاومة التي ترفرف في البلدان الاسلامية وثقافة الشهادة هي التي اعادت الكرامة الى المسلمين وانتصارهم على المستكبرين.

ووصف قادة محور المقاومة الشهداء الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس بالإجلال والتعظيم، مبينا أننا اليوم بين يدي قرابين الله من الشهداء السعداء ولابد أن نلتفت الى الحرب الكبيرة التي تشن على الاسلام المحمدي الاصيل ألا وهي الحرب الناعمة التي من أهم ادواتها وسائل الاعلام عامة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وأكد المتحدث باسم حركة النجباء على ضرورة التسلح بسلاح "البصيرة والايمان" لمواجهة المؤامرات، موضحا أن الثورة الاسلامية في ايران جعلت من الاسلام المحمدي الاصيل قطب الرحى في ميزان القوى العالمي، مبينا أن وسائل اعلام العدو تحاول بث الفرقة بين الامة الاسلامية لحرف الانظار عن انجازات الثورة الاسلامية وكذلك حرف الانظار عن العدو الحقيقي الا وهو امريكا واسرائيل.

وفي جانب اخر من بيانه وصف الشمري رد الجمهورية الاسلامية على امريكا عقابا لجريمتها النكراء في اغتيال القادة الشهداء بالصفعة الكبرى، مضيفا أن المنطقة اليوم تعيش مرحلة استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه السعداء الذين كانت لشهادتهم كل هذا البريق، فكل هذه السيول الهادرة التي شيعتهم بكل عشق ومحبة، لن تهدء حتى زوال امريكا من كل المنطقة وأننا بين يدي نصر عظيم ببركة هذه الدماء الزكية.

وأشار الى المظاهرات المليونية للشعب العراقي في يوم الجمعة، مصرحا أن هذه الحشود المليونية رفعت شعار "الموت لامريكا" و"الموت لاسرائيل" بصوت صادح وطالبت بخروج القوات الامريكية المحتلة من الاراضي العراقية، مؤكدا على امريكا واذنابها أن يفهموا جيدا أن من خلف هذه الاصوات الالاف من ابطال المقاومة الاسلامية الذين حزموا امرهم وتوحدوا ولن يبقوا شيئا من امريكا واذنابها. /انتهى/