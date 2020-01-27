امير عبداللهيان: إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة اراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير سوريا لدى ايران "عدنان محمود" التقى مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" في طهران.

وقال عبداللهيان خلال اللقاء أن إيران ترحب بأي قرار يعزز سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعودة السلام الى المنطقة.

ومن جانبه أعرب "عدنان محمود" خلال اللقاء عن تعازيه باستشهاد اللواء سليماني قائلاً: "لا شك أن دور محور "المقاومة" في المنطقة لن يتراجع بعد شهادة سليماني".

وأشار محمود الى الدور الهام والايجابي للقائد الثورة الاسلامية والمسؤولين الايرانيين، مضيفا: "إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تقف دائمًا ضد الارهاب وقد انتصرت على الساحة السياسية والدولية في النهاية."

وفي هذا اللقاء تباحث الجانبان بشأن التطورات الاقليمية والدولية الاخيرة وحول الموضوعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية./انتهى/