اقامة مراسم تكريم الشهيد الفريق "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان مراسم تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بحضور أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام "محسن رضائي" ، ومساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري"، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "علي فدوي"، ومساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية "العميد محمد رضا نقدي"، ونائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "قاسم تقي زادة"، وقائد شرطة ايران اللواء أشتري وقائد قوات الحرس الثوري في طهران اللواء "محمدرضا يزدي" في طهران.