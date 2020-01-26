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٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٢٠:٤٧

نبيل أبو ردينة: القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس

نبيل أبو ردينة: القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، أن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات، للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أعلن اليوم الأحد، أن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات، للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وإن "صفقة القرن" لن تطبق دون موافقة الشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة الدعم الشعبي للقيادة في هذا الظرف التاريخي الصعب. 

وطالب أبودينة العالم الإسلامي، بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني، الذي يشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس. 

وحذر من "تداعيات خطيرة للغاية على المنطقة وبلبلة قد لا تحمد عقباها، في حال تم تطبيق صفقة القرن، التي من خلالها يحاول كل من نتنياهو وترامب إخراج نفسيهما من أزمتيهما الداخليتين على حساب القضية الفلسطينية".

رمز الخبر 1901624

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