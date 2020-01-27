آية الله رئيسي: سنلتقي عما قريب بقتلة الشهيد سليماني لمحاكمتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائية آية الله رئيسي خلال أوضح خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية أننا سنلتقي قتلة الشهيد قاسم سليماني عاجلا أم آجلا ولكن ليس للتفاوض بل لمحاكمتهم ومعاقبتهم .

وتابع رئيس السلطة القضائية إن دماء الحاج قاسم سليماني الزكية شكلت حافزا للشعوب الحرة وعززت التلاحم بين الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وأضاف أنه ناقش متابعة حيثيات هذه الجريمة مع نظيره العراقي، مؤكدا أنه لمس من الجانب العراقي الحماس لمتابعة ملف هذه الجريمة النكراء.

وافاد اية الله رئيسي بإن دماء هذا الشهيد العظيم لعبت دوراً في صون وحماية مجتمعنا وباقي المجتمعات الأخرى.

وأضاف انه منذ حدوث هذه الجريمة، يواصل العراق العمل في مختلف القطاعات ، ونأمل أن نواصل نحن بدورنا العمل في مختلف مجالات السلطة القضائية لمتابعة القضية بمساعدة أصدقائنا في العراق.

وقال آية الله رئيسي إننا عاجلاً أم آجلاً سنلتقي مع قتلة الحاج قاسم سليماني ، ولكن ليس للتفاوض ، ولكننا سنعمل لمتابعة القضية من خلال المجتمع الدولي ، وسنلتقي مع قتلة هذا القائد الشهيد لمحاكمتهم ومعاقبتهم وانزال القصاص بحقهم على جريمتهم البشعة.