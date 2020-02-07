الجهاد الإسلامي: العمليات الفدائية بالضفة والقدس تدفن صفقة القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قالت إن العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تدفنان مؤامرة "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال القيادي بالجهاد جميل عليان إن ما يحدث اليوم من ملاحقة جنود العدو في جنين والانتقام منهم في القدس، والشهداء الذين يرتقون في كل محطات الوطن سيدفن المؤامرة في جبال الضفة ووديانها وشوارع القدس وأقصاها كما ستدفنها غزة وسيدفنها أهالي أراضي الـ 48 والشتات والملايين الثائرة رفضا لدولة الشر الصهيوني في اليمن وتركيا وإيران وتونس وماليزيا والجزائر وسوريا والعراق إلى عواصم العرب والمسلمين.

وأوضح أن ثقة أمتنا بالشعب الفلسطيني وثورته، واجبة لكل المرتبطين بفلسطين كقضية مركزية.

وأضاف عليان أن "إشعال كل المحاور في منطقتنا ضد أمريكا ودولة الاحتلال هو الطريق والأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة التي لم تترك بلدًا عربيًّا إلا وحاولت تفتيته".

ووجه عليان التحية للشهداء محمد الحداد ويزن أبو طبيخ وطارق بدوان الذين أكدوا بدمهم أنهم أكبر من كل المؤامرات والصفقات، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.

وشدد على أن المقاومة هي الخيار الأوحد لكل الأحرار والصادقين في العالم حتى تحرير كل فلسطين وتهشيم كل المتآمرين وتحطيم كل المؤامرات.

وأردف أنه فشلت المليارات في كسر إرادة شعبنا، وفشل التنسيق الأمني في النيل من قدرة أبطال الضفة، وفشلت اللقاءات السرية والعلنية والتطبيع الخياني في تحويل هذا الكيان الصهيوني المجرم إلى صديق أو حليف.