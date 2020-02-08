اتحاد كرة القدم الإيراني يعيّن "دراغان سكوتشيتش" مدربا للمنتخب الوطني

اعلن ذلك المتحدث باسم اتحاد الكرة الايراني امير مهدي علوي وقال، ان الاتحاد اجرى مفاوضات مكثفة خلال الايام الاخيرة مع المرشحين لقيادة المنتخب الوطني، ونظرا لعدم التوصل الى اتفاق لاختيار مدرب محلي لقيادة المنتخب ومع تقديم الشكر الجزيل لهم والتاكيد على كفاءتهم لهذا الامر، فقد بادر الاتحاد على الفور لعقد اجتماع تم على اثره فتح باب المفاوضات مع دراغان سكوتشيتش.

واضاف، انه بناء على ذلك فقد شارك سكوتشيتش في اجتماع للجنة الفنية لاتحاد الكرة وقدم برامجه لقيادة المنتخب، ونظرا لراي اللجنة الايجابي والاخذ بنظر الاعتبار آراء اعضاء رئاسة الاتحاد، فقد تم اختياره مدربا للمنتخب الوطني.

يذكر ان ابرز المرشحين المحليين لقيادة المنتخب الوطني كان علي دائي وامير قلعة نوئي الذي يدرب فريق سباهان اصفهان في الوقت الحاضر.

وسيتولى سكوتشيتش قيادة المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي فشل في تحقيق نتائج جيدة تليق بسمعة الكرة الايرانية.

يذكر ان سكوتشيتش تولى لغاية الان تدريب عدة فرق ايرانية خلال الاعوام الاخيرة وهي "ملوان انزلي" و"فولاد خوزستان" و"خونة به خونة" بابُل و"صنعت نفط آبادان" اخيرا، ويعد خامس مدرب كرواتي للمنتخب الوطني الايراني في تاريخه بعد كل من: ستانكو باكلة بوفيتش وتوميسلاف ايفيتش وميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وتخوض ايران التصفيات المزدوجة لبطولة كاس امم اسيا 2023 والتاهيلية الى مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة الى جانب العراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

وتحتل ايران المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد العراق المتصدر برصيد 10 نقاط والبحرين الثانية برصيد 8 نقاط.

وكانت ايران قد فازت على كمبوديا في طهران 14-0 وعلى هونغ كونغ 2-0 في هونغ كونغ فيما خسرت امام البحرين 1-0 في المنامة وامام العراق 2-1 في عمان.

وستلتقي ايران مع هونغ كونغ في طهران يوم 26 اذار/مارس ومن ثم كمبوديا على ارضها في 31 منه لتستضيف من ثم البحرين يوم 4 حزيران /يونيو والعراق في طهران يوم 9 منه.

ونظرا لصعوبة موقف ايران في المجموعة فلا سبيل امامها سوى الفوز في مبارياتها الاربع المتبقية للتاهل من المجموعة.