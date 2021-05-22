تحديد مواعيد مباريات المنتخب الوطني الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الاسيوي قام بتحديد مواعيد مواجهات المجموعة الثالثة، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة، خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو/حزيران القادم.

وستنطلق المباريات يوم 3 يونيو، حيث ستلعب إيران مع هونج كونج على استاد المحرق، والبحرين مع كمبوديا على الاستاد الوطني.

ويوم الاثنين 7 يونيو، يلتقي منتخب العراق مع كمبوديا على ستاد المحرق، والبحرين مع إيران على الاستاد الوطني، ويوم الجمعة 11 يونيو تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع العراق على استاد المحرق.

وتختتم المباريات يوم 15 يونيو، بلقاء البحرين مع هونج كونج على الاستاد الوطني، وإيران مع العراق على استاد المحرق./انتهى/