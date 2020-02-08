بلومبرغ: إيفانكا ترامب ستزور الإمارات لحضور منتدى دولي ولقاء زعماء إقليميين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​إيفانكا ترامب​، ستزور دبي في وقت لاحق من الشهر الحالي لحضور منتدى دولي ولقاء عدد من الزعماء الإقليميين"، مشيرين الى أن "خلال هذه الزيارة التي ستستمر من 14 حتى 17 شباط الحالي، ستلقي ايفانكا ترامب كلمة رئيسية، تتعلق بالفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال، خلال الدورة القادمة من أعمال منتدى ​المرأة​ العالمي والقمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، التابعة للبنك الدولي".

وذكرت المصادر أن "قائمة الزعماء الشرق أوسطيين الذين ستلتقيهم إيفانكا خلال هذه الزيارة لم تكتمل بعد"، لافتتا إلى أن "رئيس ​البنك الدولي​، ديفيد مالباس، سيرافق ابنة ترامب في الفعالية".