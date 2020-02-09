التصدي لأكبر هجوم سيبراني استهدف البنى التحتية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الاتصالات الايراني حميد فتاحي أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن القراصنة المرتزقة حاولوا تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية للبلاد.

وأضاف: قام هؤلاء بإستهداف الملايين من الأهداف وسعوا وراء التسبب بأضرار في شبكة الانترنت عبر هجوم من نوع SYN FLOOD بمعدل مليون PPS، اذ تم التصدي لهذا الهجوم والقراصنة سوف يصدمون بالحائط.

يذكر أن شركة اتصالات البنى التحتية اعلنت أمس عن هجوم من نوع دي دات نفذ على ايران ومصدره كان من شرق آسيا وشمال آمريكا، ما أدى الى عرقلة الاتصالات بشبكة الانترنت وتحميل ضغط اكثر من الحد الطبيعي على معدات الشبكة./انتهى/.