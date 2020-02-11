اختتام مهرجان فجر السينمائي الـ38 واعلان الجوائز

وشارك في حفل الختام شخصيات بارزة على رأسها عباس صالحي وزير الثقافة والارشاد الايراني وحسين انتظامي رئيس المنظمة السينمائية الى جانب محبي الفن والسينما.

وانطلقت مراسم الحفل بالنشيد الوطني للجمهورية الإسلامية في إيران وتلاوة القرآن الكريم وتكريم ذكرى اربعينية الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المهرجان حسب الترتيب التالي:

جائزة افضل تصوير فوتوغرافي:

حصلت مريم تخت كشيان بجائزة افضل تصوير فوتوغرافي عن التصوير الفوتوغرافي للفيلم السينمائي "غلامرضا تختي".

جائزة افضل ملصق دعائي:

فاز محمد تقي بور بجائزة افضل ملصق دعائي عن تصميمه الملصق الدعائي للفيلم السينمائي "23 شخصا".

جائزة أفضل اعلان دعائي:

نال اميد ميرزائي بجائزة افضل اعلان دعائي عن اعداد الاعلان الدعائي للفيلم السينمائي "موت الملك".

جائزة أفضل فيلم قصصي قصير:

تم اهداء جائزة افضل فيلم قصصي قصير للمخرج سعيد نجاتي عن اخراج فيلم "دابر".

جائزة افضل فيلم وثائقي طويل:

تم اهداء جائزة افضل وثائقي طويل الى مخرج ومنتجي فيلم "ليس هناك مكان للملائكة" سام كلانتري (مخرج الفيلم) و محمد شكيبانيا ومحسن شاه محمد (منتجا الفيلم).

جائزة افضل فيلم في قسم "النظرة الجديدة":

حصل على جائزة افضل فيلم في هذا القسم المنتج والمخرج سعيد ملكان عن انتاجه فيلم "يوم الصفر".

جائزة الفريق الشهيد قاسم سليماني:

حصل على هذه الجائزة التي تم اهداءها للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان فجر الـ38 المنتج حسن كلامي عن انتاج "آبادان 1160".

جائزة أفضل المؤثرات البصرية الخاصة (CGI):

حاز محمد برادران على جائزة افضل المؤثرات البصرية عن فيلم "الخروج".

جائزة أفضل المؤثرات الميدانية:

فاز محسن روز بهاني بجائزة افضل المؤثرات الميدانية عن فيلم "آبادان 11- 60".

جائزة أفضل تصميم المكياجات:

نال مهرداد مير كياني جائزة أفضل تصميم المكياجات عن تصميم مكياجات فيلم "الخروج".

جائزة أفضل تصميم الأزياء:

فاز امير ملك بور بجائزة افضل تصميم الأزياء عن تصميمه ملابس فيلم "يوم الصفر".

جائزة أفضل تصميم المشاهد:

حصل كيوان مقدم على جائزة افضل تصميم المشاهد عن تصميم مشاهد فيلم "الشمس".

جائزة أفضل هندسة صوت:

تم اهداء جائزة افضل هندسة صوت الى مهدي صالح كرماني وآرش قاسمي عن فيلم "سباحة الفراشة".

جائزة أفضل موسيقى:

نال بامداد افشار جائزة افضل موسيقى عن تلحين موسيقى فيلم "البشرة".

جائزة أفضل مونتاج:

فاز بجائزة افضل مونتاج اسماعيل عليزادة عن مونتاج فيلم "سباحة الفراشة".

جائزة أفضل تصوير:

حصل مرتضى نجفي على جائزة افضل تصوير عن تصوير فيلم "تومان".

جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي:

نالت طناز طباطبائي جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي عن تمثيلها في فيلم "سباحة الفراشة".

جائزة افضل ممثل في دور ثانوي:

فاز امير آقائي بجائزة افضل ممثل في دور ثانوي عن تمثيله في فيلم "سباحة الفراشة".

جائزة افضل ممثلة:

تم اهداء جائزة افضل ممثلة الى نازنين احمدي عن تمثيلها في فيلم "الغيوم ماطرة".

جائزة افضل ممثل:

حصل بيمان معادي على جائزة افضل ممثل عن تمثيله في فيلم "شجرة الجوز".

جائزة افضل فيلم في قسم "الفن والتجربة":

حصل بهرام وبهمن ارك على جائزة افضل فيلم في قسم الفن والتجربة عن اخراج فيلم "البشرة".

جائزة افضل سيناريو:

فاز بجائزة افضل سيناريو نيما جاويدي ومجيد مجيدي عن كتابة سيناريو فيلم "الشمس".

جائزة لجنة التحكيم:

حاز على جائزة لجنة التحكيم سعيد ملكان منتج ومخرج فيلم "يوم الصفر".

جائزة افضل اخراج:

فاز بجائزة افضل اخراج محمد حسين مهدويان عن اخراجه فيلم "شجرة الجوز".

جائزة افضل فيلم:

تم اهداء جائزة افضل فيلم الى المنتجين امير بنان ومجيد مجيدي عن انتاج فيلم "الشمس".

جائزة افضل فيلم على المستوى الوطنى:

حصل سعيد ملكان على جائزة افضل فيلم على السمتوى الوطني عن فيلم "يوم الصفر".

جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور:

حصل رسول صدر عاملي على جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور عن انتاجه فيلم "سباحة الفراشة".

المصدر: اي فيلم

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