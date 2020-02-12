روحاني يوعز للإسراع في تقديم الخدمات إلى المتضررين جراء تساقط الثلوج

وأصدر روحاني ايعازا، اليوم الاربعاء، الى وزراء الطرق وبناء المدن والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والداخلية الى توظيف جميع امكانيات وزاراتهم للاسراع في عملية تقديم الخدمات للمواطنين المتضررين وخفض المشاكل الناجمة عن التساقط الكثيف للثلوج.

وفي هذا السياق تقرر ايفاد رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت ممثلا للرئيس والحكومة الى المنطقة والاطلاع على المشاكل الناجمة عن تساقط الثلوج عن قرب.

يشار الى ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تضمن استعراض الوضع في المحافظات الشمالية في ايران لاسيما محافظتي كيلان ومازندران عقب تساقط الثلوج بغزارة خلال اليومين الاخيرين./انتهى/