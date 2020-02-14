ظريف يتباحث مع نظيره الصيني حول الاتفاق النووي

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني بحث ظريف ووانغ يي حول الاتفاق النووي وقضايا منطقة غرب اسيا واستشهاد الفريق قاسم سليماني والطائرة الاوكرانية.

وخلال اللقاء اشاد وزير الخارجية الايراني بادارة الصين فيما يتعلق بفيروس "كورونا" ، موجها الشكر والتقدير للحكومة الصينية لتعاونها في مجال اجلاء الطلبة الجامعيين الايرانيين من ووهان.

كما وجه وزير خارجية الصين الشكر والتقدير لتعاون ايران في هذا المجال.

واجرى ظريف اليوم محادثات مع نظيره العماني يوسف بن علوي للبحث في فضايا المنطقة.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ميونيخ اليوم الجمعة ايضا نظيره التشيكي بيتر شيتشك وبحث معه بشان تطورات المنطقة.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي وكذلك ظروف منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا.

وقبل ذلك التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية واجرى معها جولة من المباحثات .

كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزراء الخارجية؛ الكندي فرانسوا فيليب شامباني والفنلندي بيكا اولافي هافيستو والفاتيكاني بيترو بارولين.

يذكر ان مؤتمر ميونيخ الامني بدا اعماله اليوم الجمعة بحضور العديد من كبار مسؤولي دول العالم من ضمنهم 35 رئيس دولة ويستمر لغاية الاحد القادم.