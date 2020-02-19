تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة لدى وزارة الصحة الايرانية " كيانوش جهانبور" قال انه خلال اليومين الماضيين شاهدنا أفرادا ظهرت عليهم أعراض الإصابة ب "فيروس كورونا" في مدينة قم، وبعدها تحركت الفرق الخاصة وفرق التدخل السريع إلى مدينة "قم" ووفقاً للبروتوكول فتم عزل الحالات المشكوك بأمرها وتم اخذ عينات منهم للتحليل، وأثبتت نتائج التحاليل أن حالتين من الحالات التي تم فحصها ثبت إصابتها بالفيروس.

وأضاف " جهانبور"، يتم إجراء المراحل الأخرى من التحاليل وسنعلن عن النتائج النهائية عند انتهاء التحاليل وصدور النتيجة النهائية./انتهى/