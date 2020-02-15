لدينا معلومات وافية حول خسائر قاعدة عين الأسد الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي صرح اليوم السبت، فيما يتعلق بالسفينة التي حجزتها القوات الامريكية في ميناء عدن بذريعة حمل اسلحة من صنع ايران للقوات اليمنية، صرح: أن الاميريكيون يطرحون مثل هذه القضايا بين حين وآخر من أجل التستر على فشلهم الذريع في اليمن، قد يشتري اليمنيون الاسلحة بين حين وآخر من سائر البلدان وينقلونها الى بلدهم وهذا من شأنهم، لكن الاتهامات التي يوجهها الامريكان الى بلد آخر تبدي حقارة الامريكيين، إذ انهم يبحثون عن جهة لإلقاء اللوم عليها بعد فشلهم الذريع في حرب اليمن.

وقال فدوي أن العمليات التي ينفذها الجيش واللجان اليمنية أدت الى اخفاق المحور الصهيوامريكي والذي يتضمن بعض البلدان الاوروبية والسعودية والامارات، مضيفا: في فترة الدفاع المقدس لمدة 8 سنوات كان نظام صدام في واجهة الحرب مع ايران، لكن خلف الكوالس كان يقف 52 بلد الى جانب صدام في حربه ضد ايران، هذا ما يحدث اليوم مع اليمن.

وحول عدم أسباب عدم الكشف عن النسبة الحقيقية من الخسائر التي تكبدتها القوات الامريكية اثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد الامريكية قال نائب القائد العام للحرس الثوري: الغرب يدعون حرية الإتاحة بالمعلومات لكنهم طالما يتصرفون عكس هذا الادعاء، وأن الكذب هو من خصائص جبهة الباطل، اذ انهم يكذبون اين ما يشاؤون دون توجس.

وأضاف: ستنفتضح أكاذيب الامريكيين وسوف يتم الكشف عن كافة ابعاد الخسائر التي تحملتها قاعدة عين الاسد جراء الهجوم الذي نفذته ايران على يد الامريكيين بنفسهم أثناء الاعيبهم الحزبية.

وأكد فدوي: أن لدينا الكثير من معلومات حول حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الامريكية، لكن نفضل أن يعترف الامريكيون بأنفسهم بتلك الخسائر./انتهى/.