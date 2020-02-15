خلال ساعات قادمة سنعرض تفاصيل إصابة الطائرة السعودية "تورنيدو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" أعلن بأنه خلال الساعات القادمة سيتم توزيع مشاهد إطلاق صاروخ أرض جو و لحظة إصابة وإسقاط الطائرة السعودية "التورنيدو" التى تم إسقاطها ليل أمس في محافظة الجوف وكذلك مشاهد الحطام.

إلى هذا فقد أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ليلة أمس أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة.حيث كانت الطائرة تقوم بمهام عدائية

والجدير بالذكر ان المسؤولين في أنصار الله صرحوا مطلع هذا العام، ان أن هذا العام سيطون عام الدفاعات الجوية. /انتهى/