عراقجي: مؤتمر ميونيخ للأمن تحول إلى "سيرك ميونيخ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في سلسلة رسائل على شبكة إكس: من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادةً حدثًا جادًا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى "سيرك ميونخ" حول قضية إيران. هذا الانحدار، الذي تُفضّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل مهمة:

يبدو الاتحاد الأوروبي مرتبكًا؛ وجذر هذا الارتباك هو عدم القدرة على فهم التطورات الجارية داخل إيران؛ من منظور استراتيجي، فقد الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر إلى الهدف، كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا؛ وقد أصبحت ألمانيا، على وجه الخصوص، رائدة في التخلي تمامًا عن سياستها الإقليمية لإسرائيل.

باختصار، فإن التوجه العام لأوروبا خطير للغاية ومثير للقلق. ما الذي يعنيه هذا الوضع عمليًا؟ يتجلى بوضوح شلل الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية وتهميشهما في تطورات المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

أوروبا، التي كانت ذات يوم لاعباً رئيسياً في المحادثات، باتت غائبة تماماً عن المشهد. في المقابل، يتصرف أصدقاؤنا في المنطقة بفعالية وكفاءة أكبر بكثير من هذه الترويكا الأوروبية العاجزة والمهمشة.