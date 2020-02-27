السعودية تعلق الدخول إلى أراضيها لأداء العبادات تفاديا لكورونا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الوكالة قالت بأن السعودية قررت كذلك تعليق الدخول إلى أراضيها بالتأشيرات السياحية للقادمين من دول يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرا.

كما قررت الرياض تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وبحسب المصدر ذاته، يستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية.

وأكدت السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وأصبح فيروس كورونا منتشرا في أكثر من 40 دولة حتى الآن، مع تخطي العدد الإجمالي للإصابات في الصين 78 ألفا. غير أن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج دعا إلى عدم الذعر من تفشي الفيروس. /انتهى/