وفاة هادي خسروشاهي بعد إصابته بفايروس كورونا

وتولى خسرو شاهي، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2004.
كما تولى منصب سفير إيران السابق في الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية.
توفى الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
وتولى خسرو شاهي، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2004.
كما تولى منصب سفير إيران السابق في الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية.
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