وفاة هادي خسروشاهي بعد إصابته بفايروس كورونا

توفى الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.