السعودية تخفي كاتبا فلسطينيا منذ 5 أشهر

وقال حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، إن "كلم" اختفى عقب دخوله الأراضي السعودية لآداء فريضة العمرة في 26 سبتمبر/أيلول 2019، وانقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

وسبق لـ"كلم" أن أبدى مواقف منتقدة لسياسات السلطات السعودية، خاصة فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية.

ومنذ العام الماضي، تعتقل السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين دون أن تصدر أي تعقيب أو إيضاحات بهذا الخصوص.

ومن أبرز من شملتهم الاعتقالات، القيادي بحركة حماس "محمد الخضري" (81 عاما) ونجله، ورجل الأعمال والقيادي الآخر بالحركة "أبوعبيدة الآغا".

وسبق أن عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومنظمة "IRDG" الحقوقية عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين وإخفائهم قسرا دون سند قانوني.

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