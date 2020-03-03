امريكا تعلن عن استعدادها لتزويد تركيا بالذخيرة في ادلب

وأضاف جيفري، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز": "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان في 5 مارس/ آذار، قضايا التسوية في سوريا مع الأخذ بالاعتبار تفاقم الوضع في منطقة إدلب.

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير.